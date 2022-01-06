الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية «فيديو»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة إلي البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يعود إلى العاصمة الإدارية من جديد بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

الرئيس السيسي يحضر احتفال عيد الميلاد

وتحتفل الطائفة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم، حيث تحتفل كنائس التقويم الشرقي بعيد الميلاد، وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قُداس عيد الميلاد المجيد، الذي يقام الآن بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، مع اقتصار التغطية الإعلامية على التلفزيون المصري فقط.

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أوضح لـ«الوطن» أن الاحتفالات بعيد الميلاد تقام وسط إجراءات احترازية مكثفة، وسيكون بحضور شعبي بنسبة لن تزيد على 25% من مساحة الكنيسة، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وستتولى النظام متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها، وسيستقبل البابا المهنئين في قداس صلوات عيد الميلاد.

الإجراءات الاحترازية

كان البابا تواضرس الثاني، أوصى باتخاذ الاحتياطات الاحترازية، والحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بالإجراءات الصحية المهمة، كما اعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بأي تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.