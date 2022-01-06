الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس جاء فيها: «الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد».

السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج

وتابع الرئيس قائلًا: «أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام أنتم بخير».

أهم الأعياد لدى الأقباط

ويشار إلى أنّ عيد الميلاد المجيد هو ثاني أهم الأعياد لدى الأقباط بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، ويقع العيد لدى الكنائس المصرية والأقباط الأرثوذكس في 7 يناير.

طقوس مسيحية أثناء الاحتفال بعيد الميلاد

ويعد احتفال عيد الميلاد هو احتفال ديني وثقافي بين مليارات البشر حول العالم، يترافق مع عيد الميلاد احتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة عند أغلبية المسيحيين، واجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أبرزها وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وإنشاد الترانيم الميلاديَّة وتناول عشاء الميلاد.

ويتزامن مع ليلة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، تزيين المنازل والكنائس والشوارع الرئيسية والساحات والأماكن العامة في المناطق التي تحتفل بالعيد، بزينة خاصة به. وتعتمد الزينة على اللونين الأخضر والأحمر، حيث يعد اللونان هما التقليديان للإشارة لعيد الميلاد، كما يمكن للونين الفضي والذهبي أن يكونا ضمن ألوان التزيين والاحتفال، ويشار إلى أنّ اللون الأخضر يرمز إلى الحياة الأبدية، خصوصًا مع استخدامه للأشجار دائمة الخضرة التي لا تفقد أوراقها، في حين يرمز الأحمر ليسوع نفسه.