السيسي: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غامشة ومسالمة لا مستسلمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجمهوية الجديدة جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، القادرة وليست الغاشمة المسالمة وليست المستسلمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح: «نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحدٍ يهون لو إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلم، وأحييكم كلكم، بس ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمنا ويحميكم، كل سنة وانت طيب يا قداسة البابا».