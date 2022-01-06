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السيسي: الجمهورية الجديدة قادرة وليست غامشة ومسالمة لا مستسلمة

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محمود البدوي
08:23 م | الخميس 06 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجمهوية الجديدة جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، القادرة وليست الغاشمة المسالمة وليست المستسلمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح: «نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحدٍ يهون لو إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلم، وأحييكم كلكم، بس ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمنا ويحميكم، كل سنة وانت طيب يا قداسة البابا».

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