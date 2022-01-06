السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي أعلن عودة الاحتفالات بعيد الميلاد إلي العاصمة الإدارية مرة أخرى بعد غيابها العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

مندوب عن الرئيس لتهنئة طائفة الأرمن الأرثوذكس

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، وطائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، وحضور الاحتفال نيابة عن رئيس الجمهورية.

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صرح لـ«الوطن»، أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة على أتم الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأن البابا سوف يستقبل المهنئين بالاحتفال في كاتدرائية ميلاد المسيح، ولن يتم استقبال المهنئين في مقر البابا تواضروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا، والحذر من الاختلاط والتزاحم وقت الاحتفال، وذلك بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، مع عدم السماح بأي تغطيات صحفية أو إعلامية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل عدد امن برقيات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، من الداخل والخارج، كما كان هناك وفد برلماني أمس للتهنئة بعيد الميلاد، وكان على رأس الوفد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد وعدد من النواب.