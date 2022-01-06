قصواء الخلالي: الأطفال يميلون إلى الأجداد في سماع الحواديت

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها تحرص دائمًا على تخصيص فقرة لأدب الأطفال في برنامجها، لأنها الانطلاقة الإنسانية الأولى للطفل، موضحة: «ممكن تكره الطفل في إنه يسمع حدوتة منك، لكنه يميل إلى الجدة والجدة أكثر من الأم والأب لأن عندهم طول بال في الحكاوي وبيعملوا الأصوات ومؤثرات إبداعية».

التعود على قراءة الكتب

وأضافت الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم، الخميس، من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة cbc، أن الأهالي يجب عليهم جعل أطفالهم يعتادون على الكتب منذ نعومة أظافرهم:«الطفل لازم يتعود على الكتب تكون في إيده ويشخبط ويرسم ويلون حتى يطلق العنان لخياله وإبداعه، ويعرف إن سر النجاح في الكتب».

فائدة قصة نهر الذهب على الأطفال

واستعرضت الإعلامية، قصة نهر الذهب من إصدارات دار المعارف المصرية، للكاتب الكبير يعقوب الشاروني، مشددة على أن مقومات القصة تبدأ من الألوان لأنها تجذب الأطفال والكبار على حد سواء، وهو ما يوجد في هذه السلسلة، كما أنها تحرص على تشكيل كل الكلمات المكتوبة باللغة العربية الفصحى، وبالتالي فإنها تقدم فائدة كبيرة على المستوى اللغوي ونسق الجمل.

تفاصيل قصة نهر الذهب

وأشارت إلى أن القصة تتحدث عن 3 أشقاء، منهم شقيقان شريران، أما الثالث فهو مهذب ولطيف: «الأخان كانا طماعين، وأصبحا المصدر الوحيد لشراء الأغذية في المدينة، فاستغلوا حاجة الناس ورفعوا الأسعار، أما الأخ الصغير وبدأ يحاول حل المشكلة، وانتهت بعبرة مفادها أن الأخ الخيِّر انتصر».