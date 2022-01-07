باحث مصري: صممت إنسان آلي يساعد الأطباء الجراحين

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث المصري الفائز بجائزة دولية للابتكار، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان يعمل على إظهار إنسان آلي، يساعد الجراحين لإجراء العمليات، إذ يجرِ إبعاد الطبيب عن الأشعة السينية، ويمكن التحكم من الإنسان الآلي عن بعد، وإجراء العمليات بدقة كبيرة.

طبيب فتح له المجال

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر» اليوم، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه تخرج في كلية الهندسة بالجامعة الألمانية، لكن تعرف على الدكتور إسلام خليل، الذي ساعده على دخول مجال تصنيع الإنسان الآلي المساعد للأطباء.

ليس إنسانا آليا بالمعنى المعهود

وأوضح الباحث المصري الفائز بجائزة دولية للابتكار، أن الأداة المخترعة، لا تشبه الإنسان الآلي بصورته التقليدية، ولكن أداة تتكون من عنصرين، الأولى تتيح للطبيب الاستخدام، والثانية تنفذ التعليمات، مبينا أنه تجرى دراسات حاليا من أجل أن يكون الإنسان الآلي، قادرا على العمل آليا، ولا ينتظر تعليمات من الأطباء.

الصبر والمثابرة أساس النجاح

وتابع الباحث المصري: «إحنا طورنا من الإنسان الآلي المستخدم في الطب، الصبر والمثابرة أساس تحقيق أي نجاح وأنا كنت مطلعة دايما على الأبحاث في الخارج وسافرت ألمانيا في مشروع التخرج وفتحلي أبواب كتير لإني نشرت في جامعة آخن في ألمانيا وقدمت في جامعة هولندية روحت عملت فيها الماجستير وبعدها سافرت بريطانيا عشان أخد مجموعات كورساتي بفلوس وخت جائزة خلال أسبوع واتعرفت على المشرف عليا ساعتها وكان في منحة قدمت عليها وبقيت مستمر هناك، أنا قابلت دكتور مجدي يعقوب بالصدفة عشان هو بيجي من وقت لتاني».