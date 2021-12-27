سميرة سعيد تطرح أغنية «الوقت الحلو» من ألبوم «إنسان آلي»

طرحت المطربة سميرة سعيد منذ قليل، أغنية «الوقت الحلو» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو، وهي الخامسة من بين أغنيات ألبومها الجديد «إنسان آلي».

تفاصيل أغنية الوقت الحلو لسميرة سعيد

كانت الديفا سميرة سعيد قد قررت طرح أغاني ألبومها الجديد على فترات متقاربة على طريقة السينجل، وبينها أغنية «الوقت الحلو» من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

ألبوم سميرة سعيد

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد طرحت من قبل عددًا من أغاني الألبوم منها أغنية «بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وأيضا أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هانى ربيع، وأغنية «الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، و«Mon Chéri»، كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانىييعقوب.

وتقول كلمات أغنية الوقت الحلو:

الوقت الحلو

بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن

لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة

في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك

خلتني أعرف معنى الروقان

ومزاجي بسببك حلو

والوقت الحلو

معاك بيعدي بسرعة لإنك حلو

وإنت أسلوبك حلو

ومنقي كلامك حلو

إنت اللي أنا لما بقوم على صوتك

يومي بيبدأ حلو

أنا حاسة إني أنا عايزة أفضل

طول اليوم شايفاك

حتى الضحكة الرايقة

ما بضحكهاش إلا معاك

تفاصيلك مش موجودة

في حد ولايقة عليك

ده اللي مخليك فارق

عن كل الناس حواليك