وزير الدفاع الإسرائيلي يعزي في فلسطينيين ضحايا حادث سير بأريحا

تقدم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الخميس، بتعازيه لعائلات فلسطينيين توفوا إثر حادث سير في شمال أريحا، مقدما الشكر لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت للمكان لعلاج الجرحى وإخلاء الضحايا.

جانتس: أتقدم بالتعازي والمواساة من أعماق قلبي

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدة: «أود أن أتقدم بالتعازي والمواساة من أعماق قلبي لعائلات الضحايا الذين توفوا نتيجة حادث الطرق الذي وقع في خط 90، كما ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية».

وأضاف جانتس: «أتقدم بالشكر لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ لتقديم العلاج للجرحى وإخلاء الضحايا».

حادث سير في شمال أريحا

وأسفر حادث سير في شمال أريحا، الخميس، عن مقتل 7 أشخاص واصابة 7 آخرين.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم رصد عدد كبير من المصابين، جزء منهم في حالة حرجة جدا، بعد حادث سير بالقرب من قرية فصايل القريبة من أريحا.

وهذه من المرات النادرة جدا، إن لم تكن الوحيدة، التي يعزي فيها وزير الدفاع الإسرائيلي في وفاة فلسطينيين.