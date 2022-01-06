استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال.. وقصف مناطق فى سوريا

استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة رام الله، ولقى آخر مصرعه دهساً على يد مستوطن، أثناء مروره بالشارع فى طريقه للعمل، داخل منطقة الخط الأخضر بالضفة الغربية المحتلة، صباح أمس، وتعرّضت سيدة للدهس بمحافظة نابلس، وأصيبت بجروح متوسطة نقلت على أثرها إلى المستشفى، فيما تعمد المستوطن دهس قطيع للأغنام فى الطريق. وكانت مواجهات قد اندلعت، فجر أمس، بين عدد من الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، عقب اقتحام قوة منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، أطلق فيها الجنود الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بجروح حرجة، وأعلن عن استشهاده فى وقت لاحق من يوم أمس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم المغازى وسط غزة، كما شنّت الطائرات العديد من الغارات الوهمية فى سماء القطاع، وخلقت حالة من الرعب فى صفوف الفلسطينيين، ونفذّت حملة اعتقالات بعد اقتحام أحد الفنادق وسط مدينة أريحا، أسفرت عن اعتقال شابين وزوجة أحدهما، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفى الساعات الأولى من فجر أمس، هاجمت دبابات إسرائيلية محيط قرية الحرية بريف القنيطرة شمال غرب سوريا، كما شهدت المنطقة تحليقاً كثيفاً للطيران الإسرائيلى، وفقاً لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء، وتسبب القصف فى اندلاع حريق خارج القرية السورية، وفقاً للمرصد السورى لحقوق الإنسان، وبرر الجيش الإسرائيلى عدوانه بأنه جاء بعد رصد عدد من الأشخاص المشتبه بهم داخل منطقة عسكرية تابعة له على الحدود السورية - الإسرائيلية بالجولان.