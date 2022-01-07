السفير أحمد أبوزيد ينقل تهنئة الرئيس إلى آباء الكنيسة القبطية في كندا

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، مساء الخميس، 6 يناير الجاري، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة «القديس موريس والقديسة فيرينا» وكنسية «العذراء والأنبا اثناسيوس»، كبرى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في منطقة تورونتو الكندية.

أبو زيد يشارك في القداس

وإلى جانب السفير أحمد أبو زيد شارك في القداس نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وآباء الكنيسة، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، بالإضافة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية ولفيف من أعضاء البرلمان الفيدرالي الكندي وبرلمان المقاطعة.

وحرص السفير المصري خلال القداس، على نقل تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كل أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.

السفير أحمد أبو زيد يلتقي نيافة الأنبا بولس

الجدير بالذكر، أن السفير أحمد أبو زيد قد حرص أيضاً على لقاء نيافة الأنبا بولس أسقف اوتوا ومونتريال وشرق كندا في العاصمة الكندية أوتاوا قبل توجهه إلى مدينة تورونتو، وذلك لتهنئته وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شرق كندا، حيث سلم نيافته رسالة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتُعقد احتفالات عيد الميلاد في كندا هذا هذا العام في ظل فرض إجراءات احترازية مشددة نتيجة انتشار متحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض مشاركة عدد محدود داخل دور العبادة بنسبة لا تتعدى 50%.