سفير مصر في كندا: وجود مرشحين من أصول مصرية في الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة مصدر فخر وسعادة لكل مصرى

أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اتصالات على مدار الأيام الماضية مع المرشحين الأربع من ذوى الأصول المصرية في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المزمع عقدها يوم 20 سبتمبر الجاري.

وقد حرص السفير المصرى على نقل خالص تمنياته للمرشحين بالنجاح والتوفيق، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مؤكداً شعور كل مصري بالفخر والسعادة لأن يرى أبناء الجالية المصرية في كندا منخرطين في الحياة السياسية وفي المجتمع الكندي بكل نجاح واقتدار.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة تشهد مشاركة أربعة مرشحين من أصول مصرية، ثلاثة مرشحين عن حزب المحافظين المعارض، ومرشح واحد عن الحزب الليبرالي الحاكم، وذلك عن مقاطعات كيبيك وأونتاريو وبريتش كولومبيا.