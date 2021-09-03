سفير مصر في كندا: وجود مرشحين من أصول مصرية في الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة مصدر فخر وسعادة لكل مصرى
كتب:
الوطن
08:47 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
سفير مصر بكندا
أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اتصالات على مدار الأيام الماضية مع المرشحين الأربع من ذوى الأصول المصرية في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المزمع عقدها يوم 20 سبتمبر الجاري.
وقد حرص السفير المصرى على نقل خالص تمنياته للمرشحين بالنجاح والتوفيق، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مؤكداً شعور كل مصري بالفخر والسعادة لأن يرى أبناء الجالية المصرية في كندا منخرطين في الحياة السياسية وفي المجتمع الكندي بكل نجاح واقتدار.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الكندية القادمة تشهد مشاركة أربعة مرشحين من أصول مصرية، ثلاثة مرشحين عن حزب المحافظين المعارض، ومرشح واحد عن الحزب الليبرالي الحاكم، وذلك عن مقاطعات كيبيك وأونتاريو وبريتش كولومبيا.