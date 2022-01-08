«الصحة» تطلق قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان في 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن طريق صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استمرار إطلاقها العديد من القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال إطلاق 5 قوافل أخرى خلال، اليوم السبت وغدا الأحد.

وتوضح «الوطن» تفاصيل القوافل الطبية والتخصصات المتاحة من خلالها والمحافظات التي ستتوفر بها القوافل.

المحافظات التي ستتوفر بها القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

وكشفت وزارة الصحة والسكان التفاصيل الكاملة حول أماكن تواجد القوافل الطبية في 5 محافظات على مدار اليوم وغدا الأحد، وهي كالتالي:

1 - قرية أمشول في مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

2 - قرية الزهيري في محافظة الفيوم.

3 - قرية قرقشندة في مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية.

4 - قرية عين عيش في مركز بلاط التابع لمحافظة الوادي الجديد.

5 - قرية أولاد الشيخ في مركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة من خلال القوافل الطبية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن يمكن لكافة المواطنين الكشف والعلاج من خلال القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال اليوم وغدا بشكل مجاني في مختلف التخصصات الطبية التالية:

1 - العظام.

2 - الرمد.

3 - الجلدية.

4 - القلب.

5 - الأسنان.

6 - الجراحة.

7 - خدمات التحاليل والآشعة.

8 - الأطفال.

9 - الأنف والأذن.

10 - الباطنة.

11 - نساء وولادة.

12 - خدمات تنظيم الأسرة.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان حذرت المواطنين كافة من خلال منشورات على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» من التواجد في الأماكن المزدحمة خلال الاحتفالات بالمناسبات، مع تجنب السفر في حالة عدم الضرورة، والمحافظة على ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر سواء بمطهر اليدين أو عن طريق الماء والصابون، بالإضافة إلى الالتزام بآداب السعال والعطس.