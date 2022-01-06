إرشادات مهمة من الصحة للحد من انتشار كورونا ومتحور «أوميكرون»

تكثف وزارة الصحة والسكان من جهودها ورفع استعداداتها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، فضلًا عن تقديم سلسلة توعوية من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها؛ للحد من انتشار كورونا ومتحوره أوميكرون.

وخصَّصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم واتساب، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

نصائح الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون

ونشرت «الصحة» عددا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الالتزام بارتداء الكمامة.

ـ غسل اليدين باستمرار.

ـ المحافظة على التباعد الاجتماعي، بينك وبين الآخرين.

ـ تناول الخضروات والفواكه المقوية للمناعة.

ـ تلقى لقاحات فيروس كورونا، والجرعة التنشيطية لها.

وأوضحت الوزارة، أن جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل بشكلها الطبيعي طوال أيام الأسبوع، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، اعتبارا من الساعة من الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً، دون إجازات ما عدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر إجازة يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية «الثالثة» خلال 6 أيام من تاريخ تلقي الرسالة.

وأكدت أن اللقاح لا يحمي من عدوى فيروس كورونا المستجد بشكلٍ كامل، لكنه قد يقلل من فرص حدوثها ومن فرصة حدوث أعراض حادة أو مضاعفات خطيرة، لذا يتم الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد وكافة الإجراءات الاحترازية.