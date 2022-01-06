«الصحة»: نستعد لاستقبال 1.1 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال يومين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا حتى الثامن من الشهر الجاري، تقدر بحوالى مليون و100 ألف جرعة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات بالتوسعات في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا «نسعى لتطعيم 50% من المواطنين قبل منتصف العام الجاري، لمواجهة أي موجة مرتقبة من فيروس كورونا».

عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين المُطعمين بلقاحات كورونا وصل إلى ما يقرب من 56 مليون مواطن، لافتا الى أنه حتى الآن لم ترد لوزارة الصحة أي شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية غريبة للحاصلين على اللقاح.

وأكد «عبدالغفار»، أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في خفض معدلات الوفيات في الموجة الرابعة، والتي اختلفت كثيرا عن الموجات الثلاث السابقة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن معدلات التعافي من فيروس كورونا وصلت إلى 83.1% حتى الآن، وهي أكبر من الموجات الثلاث السابقة، مشيرا إلى أن خبرة الطاقم الطبي في التعامل مع حالات فيروس كورونا المختلفة.

وناشد المواطنين، بأنه في حال الشعور بأي أعراض تنفسية فمن الضروري التواصل مع المستشفيات، فهناك وفرة في أسرّة الرعايات وأدوية علاج بروتوكول كورونا.

تقنيات الصحة الرقمية في مصر

وطمأن متحدث الوزارة المواطنين من خلال الاتفاق على تأمين حصة مصر من الأدوية الجديدة، والتي حصلت على موافقة هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن استخدام تقنيات الصحة الرقمية في مصر تشهد تطورا كبيرا خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي ساهمت في الإسراع في العمل على تبني تلك التقنيات لتوفير رعاية صحية فعالة للمواطنين.