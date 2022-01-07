في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة سمير درويش: حصل على جائزة أفضل ديوان شعر

يحتفل اليوم الكاتب والأديب المصري «سمير درويش»، بذكرى ميلاده 62، حيث ولد درويش في 7 يناير عام 1960، في بنها محافظة القليوبية بمصر، وهو شاعر من جيل الثمانينيات في مصر، أصدر 21 كتابًا بينهم 17 ديوانًا، وروايتين وكتاب في الفكر السياسي والكتاب الأول من السيرة الذاتية، ويعرض التقرير التالي محطات في حياة الشاعر سمير درويش.

مناصب سمير درويش

شغل المفكر والأديب سمير درويش العديد من المناصب التحريرية الهامة، حيث تولى رئيس تحرير مجلة «ميريت الثقافية»، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، كما تولى رئيس تحرير سلسلة «الإبداع العربي»، التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وشغل أيضا منصب مدير عام بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وعمل عضو مجلس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة»، من سبتمبر 2012 حتى أغسطس 2016، ورئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» لأربع سنوات، ومدير تحرير مجلة «الكاتب العربي» التي يصدرها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منذ 2007 حتى الآن، والمدير التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من 2007 إلى سبتمبر 2019، وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر منذ مارس 2018.

تكريم سمير درويش

وحصل الشاعر المصري سمير درويش على جائزة الرواية من نادي القصة بالقاهرة عام 2002 عن روايته «خمس سنوات رملية»، كما حصل على جائزة من اتحاد كتاب مصر عن روايته «طائر خفيف» عام 2006، وحصل أيضا على جائزة أفضل ديوان شعر من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة 47، عام 2016، عن ديوانه «أبيض شفاف»، وكرمه اتحاد كتاب المغرب على هامش المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية في يناير 2015، كما كرمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في ختام أعمال المؤتمر العام السادس والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في أبوظبي يوم 29 ديسمبر 2015.