هشام عباس: الصلاة على والدي في مدافن الأسرة

قرر الفنان هشام عباس، الصلاة على والده المهندس محمود عباس، الذي رحل عن دنيانا منذ قليل بعد صراع مع المرض، في مدافن أسرتهم.

قال عباس لـ«الوطن» إنه يعمل حاليا على استخراج الأوراق اللازمة للدفن من المستشفى التي نقل إليها والده منذ ساعات، ومنها سيتم نقله إلى مدافن الأسرة للصلاة عليه ثم دفنه.

أيمن بهجت قمر يعلن خبر الوفاة

وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خبر الوفاة عبر «فسبوك»، حيث كتب: «توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس، البقاء لله وخالص التعازي للأسرة».

وكانت والدة هشام عباس قد توفت في شهر إبريل من عام 2019، وحضر العزاء وقتها عدد كبير من الفنانين.