أجواء التسعينات تسيطر على زفاف ابنة هشام عباس.. تعرف على أبرز المشاهد

سيطرت أجواء التسعينات على حفل زفاف ياسمين ابنة الفنان هشام عباس، والذي أقيم مساء أمس في مدينة الجونة، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان إيهاب توفيق الذي قدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية خلال الحفل، بالإضافة إلى الفنان حميد الشاعري، وشاركهما والد العروس الغناء على المسرح، وسط تفاعل الحضور.

وقدم هشام عباس في بداية الحفل أغنية مخصصة لابنته في حفل زفافها على أنغام الأغنية التراثية «اتمخطرى يا حلوة يا زينة» بكلمات مختلفة: «معقول يا ياسمين كبرت أمتى وبقت عروسة ومحروسة»، ورقص برفقتها على أنغام عدد من أعماله الغنائية منها «مين اللي جوه في قلبي»، وقدمت الراقصة إيمي سلطان فقرة استعراضية خلال حفل الزفاف.

هشام عباس يرقص مع ابنته في حفل زفافها

وقدم الفنان إيهاب توفيق أشهر أعماله الفنية التي قدمها خلال فترة التسعينات، وكان من بينها «عامل عاملة»، «يا أحلى منهم»، و«الله عليك يا سيدي»، وشاركه هشام عباس غناء عدد من الأغاني منها «جاني» و«آه يا ناري»، وذلك قبل أن ينضم لهم الفنان حميد الشاعري ليغني الثلاثي معا «يا غزالي»، «حلال عليك» و«عيني»، بينما قدم منفردا أغنية «جلجلي».

هشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري يعيدون أجواء التسعينات

وحضر حفل زفاف ابنة الفنان هشام عباس عدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم شيرين رضا، حسن أبو الروس، إنجي علي ولميس الحديدي، المخرجة فدوى مواهب، بالإضافة إلى أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.