فنانون تعرضوا لأزمات بسبب «حسابات مزيفة»..آخرهم هشام عباس وحنان ترك

يعاني عدد من المشاهير أزمات على منصات التواصل الاجتماعي بسبب بعض الحسابات المزيفة المنسوبة لهم، وكان الفنان هشام عباس آخر الضحايا، وذلك بعد تداول تعليق له من خلال صفحة موثقة تحمل اسمه على خبر اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، قائلا: «صوته جميل جدا.. ربنا يثبته»، وهو ما نفاه تماما هشام عباس.

وقال هشام عباس في تصريحات صحفية، إن الصفحة الموثقة باسمه مزيفة بالرغم من توثيقها بالعلامة الزرقاء، ولا تمت إليه بصلة على الإطلاق، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضد تلك الصفحة.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، إذ تزامنت مع تداول حساب منسوب للفنانة حنان ترك لعدد من المنشورات التي أدت إلى حالة واسعة من الجدل وصلت إلى هجوم كبير على الفنانة المعتزلة وتقديم بلاغ ضدها، على خلفية أحد المنشورات الخاصة بالصفحة عن «تحريم الاحتفال بالكريسماس».

حنان ترك: لست مسئولة عن الصفحات المزيفة التي تنتحل شخصيتي

وأوضحت حنان ترك في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، أن الحساب المتداول لا يخصها على الإطلاق، وأن حساباتها الوحيدة موثقة على «تويتر» و«إنستجرام»، وليس لديها حسابات على «فيس بوك»، قائلة: «أنا مسؤولة فقط عما أنشره في صفحاتي الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام، وغير مسئولة عن أي كلام ينشر على أي صفحات أخرى تحمل اسمي»، مؤكدة أنها سبق وقدمت أكثر من بلاغ ضد الصفحات المزيفة التي تنتحل شخصيتها: «وضحت أن في صفحات مزيفة على الفيسبوك تنتحل شخصيتي وتنشر أشياء لا تمت لي بصلة وقد تم تقديم بلاغات لإدارة الفيسبوك لإغلاق هذه الصفحات».

حلاوة وهنيدي والفخراني.. ضحايا الحسابات المزيفة

وتشمل قائمة الفنانين الذين تعرضوا لأزمات بسبب الحسابات المزيفة، مجموعة كبيرة، كان من بينهم الفنان أحمد حلاوة بعد قيام أحد الأشخاص بتدشين صفحة باسمه طلب من خلالها من المتابعين مبالغ مالية وتبرعات، بالإضافة إلى دعوات تسهيل دخولهم للوسط الفني، كما طالت عدد من الفنانين من بينهم يحيى الفخراني، محمد هنيدي ومحمد صبحي.