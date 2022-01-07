غدا.. آخر موعد للتقديم على وظائف القوى العاملة في ليبيا

أكدت وزارة القوى العاملة أن غدا السبت الموافق 8 من شهر يناير الجاري، هو الموعد الأخير أمام جميع الراغبين في التقديم على وظائف القوى العاملة في ليبيا، بعدما تم فتح باب التقديم على هذه الوظائف منذ يوم الجمعة الموافق 24 من شهر ديسمبر الماضي، لذا توضح «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بوظائف القوى العاملة قبل غلق باب التقديم.

وكانت وزارة القوى العاملة قد قررت في بيان لها رسمي مد فترة قبول طلبات المتقدمين على وظائف القوى العاملة في دولة ليبيا إلى غد السبت، بعدما كان من المقرر إغلاق الباب مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك بهدف إعطاء الفرصة أمام من لم يسمح له الوقت بالتقدم لها.

ووفقاً للبيان الرسمي فإن وظائف القوى العاملة المتاحة في دولة ليبيا هي أول إعلان طلب لاستقدام عمالة مصرية في ليبيا، ضمن المنظومة الخاصة بالربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتأهيل في دولة ليبيا، ووزارة القوى العاملة داخل مصر.

58 فرصة متاحة من «القوى العاملة» في دولة ليبيا

وتتضمن وظائف القوى العاملة 58 فرصة عمل في 16 مهنة في المجال الطبي، ومنها جراحة عظام، وأخصائي عظام، وعدد 2 أخصائي عيون، وعدد 2 أخصائي أشعة تشخيصية، مع 4 أطباء اختصاصي طوارئ وإسعاف، و4 أخصائيين جراحة عامة، و2 أخصائيين في أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، ويمكن التعرف على باقي التخصصات المطلوبة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط التقديم على وظائف القوى العاملة في ليبيا قبل غلق الباب

ويستطيع من لم يتقدم بطلب على الوظائف، أن يتقدم قبل غلق الباب غداً السبت من خلال الضغط على هذا الرابط، ويمكن من خلاله أيضا معرفة الشروط كاملة.