ندوة «القوى العاملة» عن الإصلاح الإداري: نسعى لرفع كفاءة العاملين

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز إعلام شرق، التابع لهيئة الاستعلامات المصرية، ندوة عن الإصلاح الإداري بعنوان «الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول»، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة.

واقع الجهاز الإداري

في مستهل الندوة استعرض ياسر سعيد، وكيل الوزارة، واقع الجهاز الإداري منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 2014، وحتى اليوم مرورا بالواقع الحالي والتطور غير المسبوق الذي شهدته أروقة الجهاز الإداري من إصلاحات يشهد لها القاصي والداني في جميع المجالات وصولا إلى استشراف المستقبل المستهدف من خلال عدة محاور أساسية تطرق إليها الحديث بالندوة منها المبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري، ومتطلبات الإصلاح الإداري وفقا للمدى الزمني.

كما تطرق إلى أهداف الإصلاح الإداري من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة، ورفع قدرات العنصر البشري، والعمل على بناء فريق عمل قوي قادر على قيادة قاطرة الإصلاح والتطوير.

حضر الندوة حسام حافظ من مركز إعلام شرق، ممثلا عن فاتن بهلول مديرة المركز، والسيد عثمان مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ولفيف من مديري الإدارات الفنية وأدارها صفاء فوزي مدير المكتب الفني للمديرية.

آليات الإصلاح والتطبيق

وتحدث المهندس محمد كمال، مدير مركز المعلومات بالمديرية عن آليات الإصلاح، والتطبيق طبقا للظروف، والإمكانات المتاحة وكيفية استخدام الرقمنة والميكنة في الوضع الحالي، وآلية ربط العمل بالميكنه لتسهيل أداء العمل ورفع الكفاءة، شارحا تجربة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في الإصلاح الإداري خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى أن تتبوأ الإسكندرية مكانة متقدمة في هذا المجال.

وتناولت مي مطاع، مدير بحوث العمالة، تطوير العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن السكندري ولمساعدة كل الفئات وطبقا لتوجيه الدولة للتنمية المستدامة ودورها الفعال في عملية الإصلاح لتوصيل الخدمات المطلوبة بالجودة المتميزة التي ترضي جمهور المتعاملين مع المديرية.

وأشاد الحضور بأهمية الإصلاح الإداري، وأوصت الندوة بضرورة إقامة المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل العاملين بهدف الوصول إلى الإصلاح الإداري المستهدف في رؤية مصر 2030.