القوى العاملة: توفير عقود عمل بمرتبات تصل لـ5500 جنيه بالمنوفية

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 69 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة شبين الكوم، ومركز التدريب المهني بمدينة بركة السبع على مهنة التفصيل والخياطة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وسلم علي حامد الزقم، مدير المديرية، شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور أحمد علام ممثل مصنع نيدل كرافت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، والعقيد عادل الجمل مدير مصنع تاون تيم للملابس الجاهزة بمدينة السادات، وحارث اللبان مسؤول H.R بالمصنع وريهام حسين مسؤولة H.R بمصانع دريم وأونست وسمارت بشبين الكوم.

ممثلو الشركات عرضوا فرص العمل المتاحة لديهم

وأبدى ممثلو الشركات إعجابهم بالمستوى الذي وصل إليه المتدربون، والأجهزة والمعدات والوسائل التي تعتمدها وزارة القوى العاملة في التدريب، ودور الوزارة في توفير متطلبات واحتياجات سوق العمل وتأهيل راغبي العمل تأهيلا يتيح لهم الحصول على فرص عمل مناسبة والمنافسة في سوق العمل، فضلا عن استعدادهم لاستيعاب كل الأعداد الراغبة في العمل وتوفير كل المزايا والتسهيلات.

وقال مدير المديرية إن ممثلي الشركات عرضوا فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، وتم تحرير عقود عمل لـ43 متدربة للعمل بالشركات الموجودة برواتب تبدأ من 2500 إلى 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة، فضلا عن توفير مواصلات ذهابا وإيابا، وحضانة لأطفال العاملات على حساب الشركة.

تحرير عقود عمل لـ43 متدربة

حضر الحفل إبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وحسن حماد مدير منطقة عمل شبين الكوم، ومصطفى كحلي مدير التدريب المهني بالمديرية، وعلا الباز مدير التشغيل الداخلي بالمديرية ومدير مركز التدريب المهني بشبين الكوم.