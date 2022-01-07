تشييع جثمان والد هشام عباس إلى مثواه الأخير بالبساتين

شيع الفنان هشام عباس، جثمان والده المهندس محمود عباس، منذ قليل، بمدافن الأسرة في البساتين.

هشام عباس يشيع جثمان والده

واكتفى هشام، باستقبال المعزين في المدافن نظرا لصعوبة إقامة عزاء بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وصعوبة حصوله على تصريح لإقامة عزاء يتضمن عددا كبيرا من المعزين.

وحضرعدد من الفنانين إلى عزاء والد الفنان هشام عباس، من بينهم الفنان حسام حسني والفنان حميد الشاعري.