هشام عباس يقرأ القرآن لوالده بعد انتهاء مراسم الدفن

شكر الفنان هشام عباس، جميع الحاضرين لتشييع جثمان والده، على حضورهم ووقوفهم بجانبه، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الدفن التي تمت في البساتين.

هشام عباس يقرأ القرآن لوالده

وأكد هشام عباس، أنه قرر اقتصار العزاء على المقابر بسبب انتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، وخاصة مع تزايد الأعداد خلال هذه الفترة.

وبعد انتهاء عباس من توجيه كلمته للحضور، دخل مدفن والده للجلوس بجواره وقراءة القرآن له.

وحضر الفنان حميد الشاعري، وابنة هشام عباس «ياسمينا» وزوجها إلى المقابر بعد انتهاء مراسم الدفن.

وفاة والد هشام عباس

وتوفي ظهر اليوم، والد الفنان هشام عباس في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، خبر الوفاة، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.