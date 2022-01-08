محطات في حياة مريم فخر الدين.. الشعراوي علمها الصلاة وكل زيجاتها لم تنجح

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين اليوم السبت 8 يناير، أو كما يلقبها الجميع بـ «حسناء الشاشة»، فهي أيقونة من أيقونات الجمال والرقة ورمز الموضة حتى وقتنا الحالي.

واستطاعت مريم فخر الدين في وقت قصير أن تجبر الجمهور على عشقها، من خلال أدوارها المتنوعة والمختلفة وإتقانها وبراعتها لها، فهي فنانة شاملة ويعد دورها بفيلم «رد قلبي» أشهر أدوارها على الإطلاق وأبدعت في التمثيل بأعمالها الفنية الخالدة، التي جمعتها بعدد من نجوم الزمن الجميل.

معاناتها مع زوجها

في لقاء سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود روت أنها ذات يوم رفعت أجرها إلى ألف جنيه دون علم زوجها المخرج محمود ذو الفقار، وكانت تخبئ هذه الأموال في جواربها بغرفة منزلها، وعندما سافر «ذو الفقار» إلى لبنان أخرجتها، ووجدتهم نحو 17 ألف جنيه وكانوا وقتها مبلغا ضخما، ما جعلها تشعر بنوع من الاطمئنان فاتصلت بزوجها الذي ذهب إلى رحلة عمل، وأبلغته برغبتها في الطلاق.

تعرضها لـ الضرب والإهانة

ووصفت مريم فخر الدين علاقتها بزوجها المخرج الراحل بأنها غريبة وعانت طوال سنوات حياتها معه بسبب الاشتراطات والتضييقات ومنعها من الخروج، ووصل الأمر إلى حد الضرب والإهانة بسبب طباعه التي وصفتها بالصعبة.

وأكملت حديثها بأنه سخر منها ووصفها بالجنون، ومن جانبها لم تهتم وطلبت من بواب العمارة أن يجد لها شقة أخرى فدلها على شقه بالدور الرابع في العقار نفسه وكتبت العقد، وعاشت بها مع ابنتها وظل معها مفتاح شقة زوجها الموجودة بالدور الثالث.

استمرت علاقة الفنانة الراحلة بزوجها المخرج محمود ذو الفقار لـ8 سنوات حتى انتهت بالطلاق، حسبما روت في برنامج «ساعة صفا»، حيث وصل الأمر إلى أنها كانت تخفي أموالها منه.

رجال في حياة مريم فخر الدين

لكن الزيجة الثانية للفنانة مريم فخر الدين كانت من الفنان السوري فهد بلان والتي لم تكتمل وانتهت بالطلاق بعد سنوات، ثم أعلنت الزيجة الثالثة من شريف الفضالي والتي انتهت أيضًا بالطلاق بعد 20 عامًا من زواجهما.

وعُرف عن عالم الدين ووزير الأوقاف السابق محمد متولي الشعراوي مواقفه الداعمة لكثير من الفنانين والفنانات، وكانت الراحلة مريم فخر أكدت خلال لقاء تليفزيوني سابق لها: «لم أكن ‏أعرف كيف أصلي؟!»وهو الأمر الذي تولاه إمام الدعاة في حياته بتعليمها فريضة الصلاة وطريقتها الصحيحة.

وأكدت خلال حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم أنها لم تستطع في البداية حفظ التشهد في الركعة الأخيرة قبل ‏السلام من الصلاة فقال لها: «قولي الفاتحة ثم سلمي السلام عليكم والسلام عليكم»، ثم بعد ذلك تمكنت من حفظ التشهد، بعد أن روت لها إحدى صديقاتها قصة الإسراء والمعراج، فسارعت حينها للحفظ على الفور، وأصبحت تصلي به الفروض الخمس كافة.