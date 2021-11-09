بعد انفصال منة عرفة.. حكايات الفنانات مع «الرجل الشرقي»

مبادئ الرجل الشرقي الرافض لتصرفات شريكة حياته، كانت أبرز مبررات حالات انفصال عدد من الرجال عن زوجاتهم من الفنانات، والتي كان آخرها المنتج محمود المهدي والذي انفصل عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، بعد فترة ارتباط دامت أكثر من 5 أشهر، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بعدما فوجئ متابعيه بخبر انفصالهما بسبب طباعه الشرقية، بحسب وصفه.

رجل شرقي صعيدي

ومن خلال حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، كشف «المهدي» السبب الرئيسي وراء انفصاله عن الفنانة منة عرفة، موضحًا أنه رجل شرقي صعيدي، وهناك بعض التصرفات التي لم يقبلها منها تتعلق بعملها في الفن وارتباطها بالوسط الفني دون ذكرها، بينما اكتفت هي بجملة مقتضبة للحديث عن الأمر، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

انفصال منة عرفة عن زوجها

وفي وقت سابق أثارت تصريحات المهدي حالة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين واجهوا خبر انفصالهما بتعليقات من بينها: «هو نام وصحي لقى نفسه راجل شرقي»..«هو لسا فاكر دلوقتي أنه راجل شرقي؟».

وكثيرا ما ظهر مصطلح «الرجل الشرقي» في مثل هذه الحالات للانفصال، وهو ما كشفت عنه بعض الفنانات، حول عدم الاتفاق مع أزواجهن ومن ثم انتهاء العلاقة في إشارة إلى أن العلاقة تغلفت بالذكورية، مثل الغيرة الشديدة والتحكم وفرض قيود عليها.

شيرين بكت على الهواء بسبب قيود زوجها

في لقاء سابق سابق أذاعته شبكة «ART»، حكت الفنانة شيرين قصة انفصالها عن زوجها المخرج محمد أسامة بعد 10 سنوات من الزواج وإنجابهما طفلة، مؤكدة خلالها، وهي تبكي، أنه فرض عليها قيودًا ووجه لها اتهامات بعدم كفائتها في تربية طفلتها بسبب عملها في مجال الفن.

مريم فخر الدين منعت من الخروج

أما الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، فكشفت في حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عن اشتراطات زوجها الفنان الراحل محمود ذو الفقار، وتضييقه عليها بمنعها من الخروج دون إذنه، ورغم أنه يعمل بالمجال الفني، إلا أنه كان يصطحبها معه عند سفر وتحركاته، ووصفت السائق الذي كان مكلفاً بتوصيلها إلى العمل بـ «جاسوس» لزوجها عليها.