أسامة الأزهري يشيد بالراحل محمود العربي: نموذجا للإنسان المصري الناجح

أكد الدكتور أسامة السيد الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن رجل الأعمال الراحل محمود العربي يستحق حلقات كاملة عنه، ودراسات متشعبة، معتبرًا أنه نموذج يجب أن يقتدى به، مؤكدًا أنه يمثل نموذجا للإنسان المصري الصميم الناجح: «إذا حط دماغه في حاجة يقدر ينجزها في أي وقت».

أسامة الأزهري: قرأت مذكرات محمود العربي

وأوضح «الأزهري» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه قرأ مذكرات العربي «سر حياتي» معتبرًا أنه انسان عظيم وممتلئ بالإنسانية والنبل والكرم والأصالة والاعتراف بالجميل والحرص على فتح البيوت والإيمان القوي والعلاقة العامرة بالله.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بعض مواقف محمود العربي، منها رغبته في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة بمصر، وبدايات تجارته وهو في عمر 5 سنوات وربحه لـ10 قروش في طفولته وشعوره بالسعادة والرضا وقتها، مشيدًا بدور أخيه الأكبر في حياته، والذي شجعه على التجارة منذ أن كان عمره 5 سنوات.

«الأزهري» يطالب بعدم قتل المواهب

وطالب الدكتور أسامة الأزهري بعدم قتل المواهب، وتشجيعها منذ طفولتها، وعدم هدم الأطفال بالكلام السيئ، وتشجيعهم على ممارسة الهوايات التي يرغبوا فيها.

وأشاد «الأزهري» بالمواقف التي ذكرها محمود العربي في مذكراته، ومنها حزنهم الشديد على كلبهم الذي توفي؛ إذ كان يصطحب المواشي إلى الحقل، وأيضًا أمانة والده العالية، التي تعلموا منها الأمانة في التجارة، مشددًا على أهمية هذه الصفة في الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول صفات معروفة عنه أنه الصادق الأمين.