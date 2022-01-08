في ذكرى ميلادها.. ناقد فني: «مريم فخر الدين كانت تلقائية وموهوبة»

يحل اليوم، الموافق 8 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين المُلقبة بـ «فاتنة السينما المصرية»، حيث اتسمت بالرقة والأناقة والجمال، فهي صاحبة الملامح الهادئة، والحضور الجذاب، وامتلاك الموهبة الفنية الكبيرة، والتي جعلت الكثيرين يعشقونها.

تلقائية وتتحدث من القلب

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنَّ الفنانة الراحلة مريم فخر الدين كانت تلقائية في حياتها، وبالتالي عندما دخلت المجال الفني كانت أيضًا تلقائية، لذلك كانت تتحدث من القلب، ولا سيما في فيلم «رُد قلبي» في مشاهدها مع الفنان شكري سرحان، وفي فيلم «حكاية حب» مع الفنان عبد الحليم حافظ وغناءه لها «بتلوموني ليه».

وأضاف «سعد الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة وإنجي طاهر، اليوم السبت، أنّ الفنانة مريم فخر الدين لها طلة على الشاشة، وكانت تصل بسهولة للجمهور.

ولفت الناقد الفني إلى أن مريم فخر الدين من الفنانات القليلات اللاتي شاركن في أعمال فنية مع الفنانان فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، حيث شاركت مع الأول في فيلم «رسالة غرام»، بينما مع الثاني «حكاية حب»، وشكل لهما ذلك نجاحا كبيرا للغاية، متابعا: «4 أو 5 فنانات فقط على مدار تاريخ السينما المصرية مثلوا مع حليم وفريد».

من القليلات اللاتي مثّلن مع «حليم» و«فريد»

وأفاد سعد الدين بأن فترة الخمسينيات ومنتصف الستينيات، هي فترة التوهج الكبيرة جدا لمريم فخر الدين، وعندما تقدمت في السن تراجعت للدور الثاني، فهي كانت أمينة مع نفسها، لكن دورها كان مؤثرا في الأعمال التي اشتركت بها.

وأوضح أن مريم فخر الدين كانت لديها صداقة رائعة مع الفنان الراحل أحمد مظهر، وهذا كان ينعكس على وجودهما في عمل فني واحد، كما أنها قدمت بطولات مهمة للغاية في أعمالها التلفزيونية.

وأشار إلى أن مريم فخر الدين واحدة من أهم الفنانات اللاتي ظهرن في السينما المصرية خلال الخمسينيات والستينيات ثم بعد ذلك في الأدوار الثانية حتى قبل وفاتها، لأنها قررت الاعتزال قبل فترة من الوفاة.