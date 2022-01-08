«صاحبة السعادة» يستضيف الفنانة نور الثلاثاء المقبل على شاشة DMC

تستعد الفنانة نور للظهور كضيفة في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، والذي يذاع عبر شاشة قناة dmc، وتكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار الخاصة بأعمالها الفنية منذ البدايات وحتى أخر أعمالها.

نور مع إسعاد يونس فى صاحبة السعادة

وبالفعل طرحت شاشة قناة dmc البرومو الرسمي الخاص بحلقة الفنانة نور والتى ظهرت فيه وهيا تتحدث عن فترة الطفولة الخاصة بها، وكشفت أيضا عن أنها سيدة منزل جيدة وتجيد الطبخ وهو الأمر الذي جعل إسعاد يونس تطلب منها أن تذهب إلى المطبخ الخاص بالبرنامج لتنفيذ إحدى أكلاتها المميزة.

وخلال الحلقة أيضا تحدثت نور عن أعمالها الفنية فكشفت كواليس تصوير فيلم ملاكى إسكندرية، وكذلك فيلم الرهينة مع الفنان أحمد عز، وتحدثت أيضا عن فيلم نقطة رجوع مع الفنان شريف منير.

نور تنضم لخالد النبوى فى رمضان

يذكر أن الفنانة نور انضمت مؤخرا إلى أبطال مسلسل راجعين ياهوى والذي يقدم بطولتة الفنان خالد النبوى وأنوشكا وهنا شيحا وإسلام إبراهيم ووفاء عامر وأحمد خالد صالح وكريم قاسم وعدد من الفنانين وهي قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن الفنانة نور كانت قد شاركت مؤخرا فى مسلسل ضل راجل، وذلك بجانب ياسر جلال ونرمين الفقي ومحمود عبد المغني ومحمد عادل وإيهاب فهمي ومحمد علي رزق ورنا رئيس ومحمد يسري وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.