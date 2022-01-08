من هو ستيفن هوكينج .. ولماذا يحتفل جوجل بذكرى ميلاده؟

سنوات مرت على رحيل عالم الفيزياء الشهير ستيفج هوكينج، وبالرغم من ذلك ما زال اسمه يتداول بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل مناسبة مرتبطة بها آخرها احتفال منصة جوجل بذكرى ميلاده الـ80؛ عرفانا بمجهوده وإسهاماته للبشرية في مجالات الديناميكا الحرارية والثقوب السوداء.

من هو ستيفن هوكينج؟

وفي ذكرى ميلاد أبرز علماء الفيزياء النظرية، تداول تساؤل بشكل موسع مضمونه «من هو ستيفن هوكينج؟»؛ إذ تصدر به قائمة محركات البحث بمنصة «جوجل»؛ لنوضح خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنه، وهي:

- ولد عالم الفيزياء الراحل بمدينة أكسفور بإنجلترا يوم 8 يناير بالعام 1942، ومصنف ضمن أشهر علماء علم الكونيات والفيزياء الحديثة.

- من بين إنجازات «هوكينج» حصوله على درجة الشرف الأولى من جامعة أكسفورد بعلم الفيزياء.

- حصل ستيفن هوكينج على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج في علم الكون.

- الديناميكا الحرارية والثقوب السوداء هما المجالين اللذان قدم فيهما «هوكينج» أبحاثأ مفيدة للبشرية.

- من أبرز التحديات المرتبطة باسم عالم الفيزياء الشهير، هو معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري، مما جعله ضمن أشهر متحدي الإعاقة على مستوى العالم.

- من بين إنجازات «ستيفن» العلمية هو حصوله على مقعد أستاذ الرياضيات في جامعة كامبريدج، ذلك المكان المرتبط باسم العالم الشهير إسحاق نيوتن.

لماذا يحتفل جوجل بذكرى عيد ميلاده؟

ويحتفل جوجل بذكرى ميلاد ستيفن هوكينج، بعد سنوات من رحيله عن طريق نشر فيديو يظهر من خلاله نظرية عرف بها وهي الثقوب السوداء، وذلك إيمانا لما قدمه للبشرية فضلا عن التحديات والصعوبات التي تجاوزها ولم تعقه في الحصول على العديد من الدرجات العلمية وحصد الجوائز.

ومن الأشياء المرتبطة باسم ستيفن هوكينج، تصنيفه كأول عالم مصاب بالشلل الرباعي استطاع المشاركة عمليا في تجربة انعدام الجاذبية، عن طريق التواجد على متن طائرة تاركا وقتها مقعده المتحرك بعد سنوات طويلة.