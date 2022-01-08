تعرف على أكثر الكتب جدلا لستيفن هوكينج في ذكرى ميلاده: أنكر وجود إله

ولد العالم البريطاني ستيفن هوكينج، في 8 يناير من عام 1942، وكان دائم السؤال حول سر الكون، ودوما ما يحاول التوصل لإجابة عن تلك الأسئلة المحيرة التي طالما شغلت ذهنه، وتمكن رغم إعاقته من أن يضيف إلى العلم الكثير، مما جعله إحدى علامات الفيزياء البارزة، وكتبه هي مرجع رئيسي لكل الباحثين في علوم الكون والفيزياء.

حقيقة وجود الله

ألف عالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينج عدد من الكتب الجدلية، وكان أكثرها جدلا هو آخر كتاب نشره في حياته، كتاب «حقيقة وجود الله»، الذي قدم فيه عدد من الإجابات على بعض الأسئلة التي طالما كان يواجها على مدار حياته، وأبرز ما تكلم عنه هوكينج في كتابه، والذي سبب جدلا واسعا حول العالم، فقد أعلن في هذا الكتاب إلحاده، وأكد بشكل صريح على قناعته بعدم وجود إله للكون.

وقال ستيفن هوكينج في كتابه «حقيقة وجود الله»: «ليس هناك إله. لا أحد يوجه الكون، على مدى قرون، كان يُعتقد أن الأشخاص المعاقين مثلي يعيشون تحت لعنة ألحقها الله. لكن الأفضل أن أعتقد أن كل شيء يمكن تفسيره بطريقة أخرى، من خلال قوانين الطبيعة»، وذهب هوكينج باعتقاداته في هذا الكتاب إلى وجود كائنات غريبة تعيش في الفضاء الخارجي، وكانت نتيجة مشاركته لهذه المعتقدات، أن يتم الإعلان عن مشروع جديد للبحث عن الكائنات الفضائية.

الذكاء الاصطناعي يفوق البشر

ولم تتوقف التصريحات الجدلية للعالم البريطاني ستيفن هوكينج عند هذا الحد، ففي نفس الكتاب، أكد هوكينج على أن الذكاء الاصطناعي ويمكنه أن يفوق قدرة البشر، وهو واحد من أسوأ الأمور التي شهدتها البشرية، حيث قال: «أعتقد أنه لا يوجد فرق كبير بين ما يمكن تحقيقه عن طريق العقل البيولوجي، وما يمكن تحقيقه عبر جهاز كمبيوتر، ومن الناحية النظرية فإن الكمبيوتر يحاكي الذكاء البشري»، كما آمن بإمكانية السفر عبر الزمن وأنها أمر غير مستبعد.