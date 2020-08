سيرة العالم ستيفين هوكينج من السينما لـ"نتفلكس"

أبهر الممثل إيدي ريدماين، في عام 2014، الجماهير والنقاد بعد تجسيده السيرة الذاتية للعالم ستيفين هوكينج في فيلم The Theory of Everything.

وفي مفاجأة سارة لمحبي أفلام السيرة الذاتية، كشفت منصة نتفلكس عن عرض The Theory of Everything عبر منصتها في 4 سبتمبر المقبل.

وترشح The Theory of Everything لعدد كبير من الجوائز، وفي نسخة الأوسكار لعام 2015، استحق "ريدماين" جائزة أوسكا أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، الذي أخرجه جيمس مارش.

وترشح الفيلم لـ4 جوائز أوسكار أخرى في فئات، أفضل فيلم، أفضل ممثلة دور مساعد، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل إنجاز موسيقى.

كما حصد الفيلم جائزتي جولدن جلوب، و3 جوائز بافتا، وجائزة أفضل ممثل من نقابة ممثلي الشاشة، وغيرها العديد من الترشيحات والجوائز.

مدة الفيلم ساعتين و3 دقائق، وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 7.7 من 10، وشارك في بطولته فيليسيتي جونز وتوم بريور.

وبحسب موقع IMDB، أمضى كاتب السيناريو أنتوني مكارتن ما يقرب من 3 سنوات في إقناع جين هوكينج بالموافقة على تحويل كتابها إلى الفيلم.

وكانت تكلفة إنتاج The Theory of Everything 15 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 123 مليون دولار.