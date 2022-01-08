أبرز كتب ستيفن هوكينج المترجمة للعربية في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز علماء الفيزياء في العالم، وهو الفزيائي الراحل ستيفن هوكينج، ورغم إصابته التصلب الجانبي الضموري، والذي جعله عاجزا تماما عن الحركة، والحديث أيضا، حيث كان يتحدث عبر جهاز كومبيوتر، إلا أن هذا العجز لم ينعه من أن يكمل مسعاه في أبحاثه العلمية، حتى تمكن من أن يكون واحد من أبرز علماء الفيزياء إلى يومنا هذا.

تاريخ موجز للزمان

وألف العالم البريطاني ستيفن هوكينج عددا كبيرا من الكتب المهمة على مدار حياته المهمة، والتي مثلت مرجع علمي ثابت لعدد كبير من العلماء والباحثين في مجال الزمكان، والفيزياء النظرية وعلم الكون وغيره، وهناك عدد من تلك الكتب تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، والذي يدل على أهمية هذه الكتب لدى دول العالم كافة، ومن أبرز كتب الفيزيائي البريطاني ستيفين هوكينج، التي تمت ترجمتها للعربية، هو كتابه الشهير «تاريخ موجز للزمان».

يعد «تاريخ موجز للزمان» واحد من الكتب الفيزيائية عملية بحث عن نظرية علمية تقوم بتوحيد كل النظريات العلمية، فيستعرض «هوكينج» في هذا الكتاب أكبر وأبرز النظريات العلمية حول الزمان والمكان، بداية من نظريات الفيلسوف «أرسطو فجاليليو»، وصولا إلى عالم الفيزياء الكبير «آينشتاين»، وتمكن من عرض تلك النظريات بأسلوب يسير ومبسط، يسهل على القارئ العادي استيعابه، فيتحدث هوكينج في كتابه عن حركة الفضاء والنجوم والكواكب والمجرات، كما يتناول فيه الكون والزمان ويشرح طبيعتهما، فهو يعد رحلة في علوم الفيزياء والتكوين المختلفة.

التصميم العظيم

وكان كتاب «التصميم العظيم» من كتب ستيفن هوكينج التي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، والفكرة الرئيسية لهذا الكتاب هي طرح إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى، التي كانت محل تساؤل كبير عند عدد كبير من الفلاسفة، واليوم هي أسئلة العلم، وقدم هوكينج بصحبة العالم «ليونارد مولدينو» أحد الأفكار العلمية التي تم التوصل إليها حول الكون الذي نعيش فيه، فيوضحان الإجابات التي صدرت من النظريات والاكتشافات العلمية المختلفة على مر التاريخ العلمي، بلغة واضحة ومبسطة.

موجز سيرتي الذاتية

والكتاب الثالث المترجم للغة العربية للعالم البريطاني ستيفن هوكينج، كتاب «تاريخ أكثر إيجازا للزمان» وهو يتناول عدد من الموضوعات التي تثير تساءل الباحثين، مثل تاريخ ومستقبل العالم، طبيعة المكان والزمان، وغيرها الكثير، ولكن تم حذف عدد من المفاهيم الرياضية المتخصصة من هذا الكتاب.

قدم هوكينج في كتابه «موجز سيرتي الذاتية»، بعض الأسرار في سيرته الذاتية التي ربما لم يكن يعرفها الكثير قبل إصداره لهذا الكتاب، والذي كان آخر الكتب التي صدرت عنه، وتمك ترجمته إلى اللغة العربية.

نظرية كل شيء

كما تم ترجمة أشهر الكتب الصادرة للعالم الراحل ستيفن هوكينج إلى العربية، وهو كتاب «العالم في قشرة جوز»، والذي يتحدث فيه عن «نظرية كل شيء» وهي واحدة من أشهر نظرياته، بأسلوب بسيط، يأخذ القارئ إلى اكتشاف أسرار الكون، بداية من الجاذبية الفائقة إلى التناظر الفائق، ومن نظرية الكم إلى النظرية «إم».