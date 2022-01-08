آخر حصيلة لضحايا حادث الطور.. مصرع 16 وإصابة 18 وعلاج 8 حالات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص، اليوم السبت، إنه قرر توفير 8 سيارات لنقل جثامين ضحايا حادث طور سيناء إلى أسرهم في مدينة بني مزار التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر، بعد صدور تصريح الدفن.

وأوضح المحافظ، أن أعداد المتوفين وصلت حتى الآن إلى 16 متوف، هم سارة جمعة محمد حسن، 33 عاما، وأبنائها، خديجة علي الناجي 8، سنواتن وحمزة علي الناجي 10 سنوات، ومحمد علي الناجي 3 سنوات، من بني مزار محافظة المنيا، ومحمود عبد الرحيم محمد أحمد من بني مزار، وعادل زايد جمال، أمين شرطة أمن الموانئ من بني مزار، وأحمد مصطفي محمد أبو النور من بني مزار، وأحمد شعبان محمد أحمد، من بني مزار، ومحمد جابر رمضان، سائق الأتوبيس، من محافظة الغربية.

وتضمنت قامة المتوفن أشرف محمود إسماعيل، أمين شرطة الحماية المدنية ببني مزار، وكمال محمد عبد الفتاح علي، من بني مزار، وضاحي محمود، من بني مزار، ورجب السيد أحمد، من بني مزار، وأحمد علي علي، سائق الميكروباص التحرير من مغاغة بمحافظة المنيا، وجار التعرف علي هوية الباقين.

وقال إن هناك 18 مصابا يتقلون العلاج، بينهم حالتان خطيرتان، جري نقلهما إلى مستشفي شرم الشيخ لتلقي العلاج.

نقل المصابين للمستشفى

الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قال في تصريح لـ«الوطن»، إن إجمالي الحالات التي نُقلت إلى مستشفى أبورديس العام 13 شخصا، وهناك حالة خرجت فور تلقيها العلاج داخل في وحدة طب الزهراء، إضافة إلى تحويل حالتين إلى شرم الشيخ الدولي.

وقال إن الدكتور هاني العزبي مدير ادارة المستشفيات توجه إلى مستشفي أبورديس العام، ومعه طاقم من الأطباء لمتابعة حالة المصابين، وأكد «العزبي» لـ«الوطن»، إن هناك 13 حالة بمستشفي أبورديس العام معظم الحالات كسور مختلفة وكدمات.

خروج 8 حالات

وأشار إلى خروج 8 حالات بعد تلقيها العلاج وتحسن حالتها، وتحويل حالة إلى مستشفى السويس العام مصابة بكسر في عظام العين واشتباه كسر في قاع الجمجمة، فيما تتلقى 4 حالات فقط العلاج، مؤكدا أن الحالات مستقرة.

وقام مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس بزيارة للمصابين، وقال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرر توفير الرعاية الصحية لكل المصابين ونقلهم إلى مستشفي لو استدعى الأمر، وقدم الشكر إلى فرق الطبية بمديرية الصحة التي انتقلت علي الفور لمتابعة الحالات، مضيفا أن معظم الحالات خرجت لتحسن حالها.

وقال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن قررت صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل رب أسرة، و5 آلاف جنيه لكل فرد غير متزوج، لافتا إلى أنه إذا مرت 24 ساعة على المصابين سيتم صرف تعويض لهم.