حادث كوبري الطور.. ضحايا لقمة العيش ماتوا قبل وصولهم لانتشال جثتين

كشفت مصادر بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول حادث انهيار أجزاء من كوبري المشاة، في حي «الزهراء»، بمدينة الطور، أمس الثلاثاء، فوق سيارة نقل ثقيل تحمل حفاراً تابعاً للهيئة العامة للطرق والكباري، والذي أودى بحياة ثلاثة سائقين، كانوا في طريقهم من الطور إلى قرية «الوادي»، للمساعدة في انتشال جثتين لشابين، لقيا مصرعما نتيجة انهيار بئر عليهما.

حادث كوبري الطور في جنوب سيناء

ويُعد كوبري الطور هو أول كوبري للمشاة في جنوب سيناء، تم إنشاؤه قبل نحو 8 سنوات، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، بهدف الربط بين الطور الشرقية والغربية، بسبب وقوع حوادث على الطريق السريع، خاصةً من طلاب المدارس.

كوبري الطور سقط بسبب خطأ في تحميل الحفار

الواقعة بدأت في الثالثة من عصر أمس، حيث اصطدمت سيارة تريلا تحمل حفاراً، بجسم الكوبري، بسبب خطأ في تحميل الحفار، مما أدى إلى اصطدامه بقوة في جسم الكوبري، الذي سقط فوق كابينة السيارة النقل، وتسبب في مصرع 3 سائقين من موظفي مجلس المدينة والمحافظة، وإصابة شخص رابع.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع حادث كوبري الطور بحي الزهراء، عن عدة مفاجآت، أبرزها أن وضع الحفار فوق السيارة كان خطأ، حيث أن سكينة الحفار كانت لأعلى ومرتفعة في اتجاه الكوبري، مما أدى إلى اصطدام قوي بالكوبري، أدى إلى سقوطه.

تقطيع الجزء المنهار وقرار بإزالة باقي كوبري الطور

فور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الكوبري المنهار، وتقرر بعد أن جري رفع الأنقاض وتحميل السيارة المنكوبة، أن يتم تفكيك وتقطيع الجزء الذي سقط، والذي يبلغ وزنه أكثر من 10 أطنان، وبالفعل جرى تقطيع الجزء الساقط ونقله إلى مخازن المحافظة، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وعادت الحياة إلي طبيعتها.

وعقدت قيادات المحافظة اجتماعاً عاجلاً، بحضور السيد عوض، عضو مجلس النواب، وتقرر أن يتم إزالة الجزء الثاني من الكوبري، خاصةً أن المنطقة سوف تدخل في حيز التطوير.

حادث كوبري الطور.. جنازة شعبية للضحايا

وشهدت مدينة الطور جنازة شعبية للضحايا الثلاثة، الذين سقطوا شهداء لقمة العيش في الحادث، وخرج آلاف من أبناء المدينة لتشييع جثامين الضحايا، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة، ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء بياناً، نعت فيه الشهداء الثلاثة، فيما قرر اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، صرف تعويضات للضحايا.

الحادث أسفر عن مصرع 3 سائقين، هم: «بدر محمد إبراهيم فريج»، 50 سنة، و«أمير عبد العظيم السيد»، 43 سنة، و«عماد حمدي محمد زيدان»، 40 سنة، وإصابة رابع تم نقله للمستشفى، وحالته الصحية مستقرة.