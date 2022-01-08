الحرارة تصل «صفر مئوية».. توقعات بموجة صقيع في سيناء والصعيد غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، غدا ًموضحة أن الفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض المرتفعات من جنوب سيناء، فضلا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى غدًا، تصل إلى صفر مئوية، على سانت كاترين.

طقس الغد شديد البرودة

ونوهت الأرصاد في بيان صادرعنها، بأن طقس الغد شديد البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، ويصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، معلنة درجات الحرارة العظمى والصغرى التي تشهدها البلاد، إذ جاءت المناطق الأكثر برودة في مصر غدا، بحسب الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

جاءت مدينة سانت كاترين،على رأس المناطق الأكثر انخفاضا لدرجات الحرارة في مصر، إذ سجلت درجات الحرارة العظمي فيها 15، بينما الصغرى وصلت لصفر مئوية، لتكون بذلك أولى المدن التي يسيطر عليها الصقيع، ويليها في الانخفاض مدينة نخل، إذ سجلت العظمى 18 مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى 3 درجات مئوية.

وسجلت أسيوط والمنيا، درجة الحرارة العظمي 17، ووصلت الصغرى إلى 5 درجات، بينما وصلت درجة الحرارة العظمى على الوادي الجديد 22 مئوية، والصغرى 5 درجات.

وسجلت الفيوم، بني سويف، وسيوة درجات الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية، وتليهم في درجات الحرارة بارتفاعات طفيفة كل من القاهرة 16 08، بينما سجل كلا من طنطا، شبين الكوم، دمهنور، مطروح، الزقازيق، المنصورة 16 08، ووصلت الصغرى على كل من الاسكندرية، دمياط، قنا، رأس سدر، بلطيم إلى 9 مئوية.