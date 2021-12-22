18 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر رغم برودة الطقس

حلقت في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، 18 رحلة بالون طائر في سماء المحافظة السياحية، على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المعالم الحضارية الفرعونية الأثرية من أعلى نقطة في منطقة القرنة.

32 رحلة بالون طائر أمس

فيما حلقت في سماء الأقصر صباح أمس، حوالي 32 رحلة بالون طائر في سماء المحافظة السياحية، تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك شمال المحافظة من الساعة السادسة والنصف حتى السابعة صباحًا، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير الأمن اللواء خالد عبدالحميد، والعميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، وعدد من الشخصيات الآثرية والتنفيذية بالمحافظة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

وشهد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك توافد عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أتوا لمشاهدة الظاهرة عن قرب ورصدها وتصويرها بإستخدام الهواتف المحمولة وكاميرات التصوير.

انخفاض درجات الحرارة في الأقصر

وتأتي رحلات البالون الطائر في ظل انخفاض درجات الحرارة في محافظة الأقصر في الصباح الباكر.

وشهدت المحافظة أول أمس إلغاء رحلات البالون قبل تحليقها في السماء بسبب شدة الرياح التي شهدتها، حيث زادت شدة الرياح عن 8 عقدات، وبالتالي يصعب التحليق حفاظًا على سلامة وصحة السياح مستقلي رحلات البالون الطائر.