نصائح لمواجهة برودة الطقس.. «لا تكتفي بالطعام ومشاهدة المسلسلات»

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس وتنبؤات خبراء الهيئة عن الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر في ظل تقلبات الطقس وعدم استقرار حالة الجو وبرودته خلال ديسمبر الجاري، حيث أشارت هيئة الأرصاد، إلى توقعاتها بسقوطها الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة نصائح للمواطنين لموجهة تقلبات الطقس وبرودة الجو خلال الأيام المقبلة.

نصائح لمواجهة تقلبات الطقس وبرودة الجو

شدد خبراء هيئة الأرصاد، على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة في حال سقوط أمطار شديدة.

وناشدت السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خاصة مع توقعات حدوث ظهور الشبورة المائية صباحا على مدار الأيام المقبلة.

كما طالبت الأرصاد، المواطنين بأهمية متابعة النشرات الجوية وتحديثاتها، لتوخي الحذر في الايام التي تشهد سقوط أمطار وحدوث ظواهر جوية متعددة وحادة.

كما قدم الدكتور هاني الناظر طبيب الجلدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بغض النصائح لمواجهة برودة الطقس أهمها:

إغلاق الستائر والإكثار من شرب السوائل

إغلاق الستائر في المساء وإبقاء الأبواب موصدة، فهذا يساهم في بقاء الغرفة دافئة.

الإكثار من شرب السوائل الساخنة حيث انها قادرة على أن تمدك بالدفء وتزيد من مناعتك خاصة الشاي الأخضر، ومنقوع الزنجبيل، ومنقوع القرفة.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية، ولا تكتفي بالجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز وتناول الطعام، بل يجب عليك أن تبقى نشيطًا داخل منزلك فهذا يزود طاقتك ويشعرك بالدفء أيضا، كما أن القيام بالأعمال المنزلية يساهم في زيادة نشاط الجسم.