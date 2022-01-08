بعد زيارة «مدبولي».. أهم المعلومات عن مشروع «حدائق الفسطاط»

تفقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير أعمال التطوير، حيث يتم تنفيذ المشروع وفق تصور يتضمن إزالة العديد من المناطق العشوائية غير المخططة، وذلك لتنفيذ مشروع حضاري متكامل يحقق مقاصد سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، في قلب العاصمة، ووسط مناطقها التاريخية والأثرية، ذات الطابع الحضاري المميز.

أهم المعلومات عن مشروع حدائق الفسطاط

• يقام المشروع على مساحة ضخمة تقدر بـ500 فدان ويقع في قلب القاهرة التاريخية.

• يحتضن المشروع كلا من حديقة متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، وتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان.

• يشمل المشروع تطوير جامع عمرو بن العاص، على مساحة 12 ألف متر مربع، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و3 نوافير، و12 حوض زراعة، و174 حوض نخيل.

• يضم المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

• بدأ المشروع في أغسطس الماضي، ويستمر لمدة 12 شهرا، بتكلفة تقدر بـ4 مليارات جنيه، كمرحلة أولى.

• يتوسط المشروع هضبة كبيرة تتيح رؤية أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، ومآذن القاهرة.

• كما سيتم تطوير السوق، ليضم حرفًا تراثية، أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، ويتضمن المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبنى متعدد الاستخدامات في موقع حفائر الفسطاط.