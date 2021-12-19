«التنمية الحضارية»: 6 مليارات جنيه تكلفة مشروع حدائق الفسطاط

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن سقف طموحات الصندوق زاد خاصة بعدما اكتسب اسمه الجديد بدلا من الاسم القديم «تطوير العشوائيات»، موضحًا «نستهدف تطوير عواصم ومحافظات المدن الكبرى ونستهدف فيه نصف مليون وحدة، ونعمل في مرحلة عاجلة بـ 108 آلاف وحدة في 35 مشروعا و13 محافظة بتكلفة تتجاوز 90 مليار جنيه ستنتهي خلال سنة ونصف والبقية ستنتهي خلال 3 سنوات».

صديق: مشروع عزبة أبو قرن تكلفته 6 مليارات جنيه

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لدينا أيضا مشروع حدائق الفسطاط على امتداد 500 فدان، كان تطوير بحيرة عين الصيرة المرحلة الأولى منها، وهناك مشروع عزبة أبو قرن، بتكلفة 6 مليارات جنيه وستنتهي في غضون عام».

«صديق»: سنهتم بتنمية الصناعات والحرف اليدوية

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير القاهرة التاريخية ورفع كفاءة البيوت الحديثة والقديمة والمباني الأثرية المسجلة وغير المسجلة: «سنهتم أيضا بتنمية الصناعات والحرف اليدوية، لكي تعود إلى التألق مثلما كان عليه الحال في الماضي».

وأكد خالد صديق، أن سقف طموحات الدولة المصرية في التطوير لن ينتهي في وجود القيادة السياسية التي تدعم هذا الوضع.