تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط.. أكبر متنفس للقاهرة ومصدر جذب سياحي «صور»

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير غير مسبوقة خلال الفترة الراهنة في مختلف المجالات ومنها تطوير منطقة مصر القديمة وأحياء القاهرة التاريخية، وبدء العمل على تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان لتكون أكبر متنفس وسط القاهرة للمواطنين ومصدر جذب سياحي، خاصة أنها بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارة وإعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمصر القديمة.

وبدأت أعمال التطوير بالمنطقة الملاصقة لجامع عمرو بن العاص، وأيضا سيتم إضافة أرض عزبة أبو قرن ضمن خطة التطوير بعد إخلائها ونقل سكانها، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري.

مستوى عالمي

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لـ«الوطن»، إن مشروع حدائق تلال الفسطاط سيكون على أعلى مستوى من أجل خدمة المواطنين وزيادة المساحات الخضراء والترفيهية، وتم التخطيط لإقامة حدائق الفسطاط على مستوى عالمي وتتماشى مع الموقع التاريخى لمصر القديمة الجاري تطويرها واستعادة المظهر الحضارى لها وإزالة أي تشوهات طالت المنطقة، مع العمل على إزالة كل المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى وحدات سكنية مجهزة لتغيير حياتهم إلى الأفضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

متنفس للقاهرة

وأشارت إلى أنه جار العمل على تنفيذ مخطط حدائق الفسطاط، حاليا فى ساحة مسجد عمرو بن العاص وستكون حديقة ترفيهية سياحية ثقافية وتدشن على مراحل، فالمشروع ضخم جداً وسيكون متنفسا للقاهرة ويوفر فرص عمل ويحوى العديد من الأنشطة والمحلات والمطاعم وستكون هناك منطقة أسواق وفنادق صغيرة وحدائق تراثية ووادي صغير، كلها مشروعات تحدث نقلة نوعية وحضارية للعاصمة والمنطقة الجنوبية، كما تتوسط حديقة تلال الفسطاط هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

إحياء التراث

وأوضحت أن حدائق الفسطاط ستكون ملاصقة لكل المواقع الأثرية من متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان، ما يجعلها مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، والعمل على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية، إذ يستهدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.