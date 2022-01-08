انطلاق معرض «بلاستكس 2022» غدا لمدة 4 أيام.. برعاية رئيس الوزراء

تبدأ فعاليات معرض «بلاستكس» 2022، غداً الأحد، الموافق 9 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة.

المعرض برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومن المقرر أن يحضر الافتتاح العديد من رؤساء الشركات من بينهم عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمؤسسة «بلاستيك بنك» في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي سوندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تي سي آي سنمار» للصناعات الكيمياوية.

ويتناول العديد من المحاور الهامة للاقتصاد البيئي، من دعم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، وذلك من خلال ندوات ولقاءات صحفية تقام على هامش المعرض مع رؤساء الشركات التنفيذيين.

4 أيام لفعاليات «بلاستكس» 2022

كما تمتد فعاليات «بلاستكس -PLASTEX» 2022، من الـ 9 وحتى 12 يناير الجاري، بهدف الربط بين المشترين في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكبار المصنعين والموزعين الدوليين والمحليين على مدار 4 أيام، مدة المعرض.

فيما تعد استضافة مصر للنسخة الـ 18 من معرض البلاستيك الدولي فرصة غير مسبوقة للمشاريع التجارية وللتفاعل والتواصل المباشر بين الشركات العاملة في القطاع من مختلف الجنسيات، والاستفادة وتبادل الخبرات.

كما يتثنى لزوار أكبر معرض بقطاع صناعات البلاستيك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التواصل مع رواد الصناعة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وذلك من خلال الحضور الشخصي والتفاعل، حيث من المتوقع حضور أكثر من 22 ألف متخصص.

5% نمو سنوي متوقع لسوق البلاستيك العالمي حتى 2025

يجدر الإشارة إلى وصول حجم السوق العالمي للبلاستيك إلى 586 مليار دولار بنهاية عام 2019، مع توقعات بمعدلات نمو سنوية تصل لـ 5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

كما يتوقع أن يصل سوق البلاستيك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أكثر من 80 مليار دولار مع بداية عام 2025، تحتفظ مصر فيها بحصة سوقية تصل لـ 17 مليار دولار.