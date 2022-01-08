التحقيق في واقعة وفاة مسن عقب اعتداء بناته عليه بطنطا.. «اتهموه بالزنا»

أصدر المستشار أحمد حسن، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة مسن عقب اعتداء بناته عليه بسبب زواجه عقب وفاة والدتهما واتهامه بالزنا وإصابته بأزمة قلبية لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله مستشفى طوارئ طنطا الجامعي.

النيابة تحقق في الواقعة

كما وجه المحامي العام تعليماته إلى مساعديه بأهمية سرعة استعجال تقرير الطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة إن وجدت والوقوف على سبب الوفاة، وعما إذا كان الانفعال الشديد قد تسبب في تدهور الحالة الصحية للعجوز المتوفى والتأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تفاصيل وفاة مسن بسبب خلافات مع بناته

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوصول «أحمد.ع.ض» 61 سنة جثة هامدة عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب خلافات أسرية إثر الميراث وزواجه من سيدة أخرى.

وكشف التحريات الأمنية بالغربية أن وفاة العجوز فور وصوله مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفي لحين عرضها على الطب الشرعي.

تشريح الجثة ودفنها

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر رقم 171 إداري لسنة 2021 قسم ثان طنطا لسنة 2022م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.