صحة الغربية: وفاة عجوز بمستشفي منية أبيار طبيعية وليست بسبب كورونا

أكدت مديرية الصحة بالغربية، عدم صحة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن وفاة سيدة داخل مستشفي منية أبيار بسبب كورونا، وأكدت المديرية أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدوره الدموية وليس بسبب فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزاره الصحة، في تصريح له اليوم، أن المتوفية في العقد السادس من عمرها، وجاءت الوفاة طبيعية وليست نتيجة إهمال أو تراخي طبي كما أشيع.

من جهة أخرى، أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن مديرية الصحة لديها مخزون كافي من الأكسجين داخل مستشفى العزل الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الإثنين، إن محافظة جنوب سيناء تعد من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، مؤكدًا على جاهزية مديرية الصحة بتأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين، و توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، و جاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

وأوضح أن معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا في حالة مستقرة تمامًا، وتحت العزل المنزلي، ويجري متابعتهم باستمرار من قبل الفرق الطبية المتخصصة لهذا الغرض، ولا يوجد بمستشفيات العزل سوى عدد محدود، ويتلقون رعاية طبية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه يجري نقل بعض الحالات لمستشفى العزل بأبوخليفة في محافظة الاسماعيلية تحت اشراف طبي، ويجري متابعتهم حتى التماثل للشفاء.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد على جاهزية أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا، إضافة إلى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة الطور، لاستقبال الحالات المصابة بمدينة الطور، وتزويدها بعدد 4 غرف عناية مركزة، و عدد 4 أجهزة تنفس صناعي، إضافة إلى عدد 4 سرير عناية متوسطة، ومعمل تحاليل كامل، وأجهزة الأشعة، و 100 بطانية و2 كرسي متحرك لمساعدة الحالات الحرجة.

وأكد المحافظ أيضًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية الطبية بجميع منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة بمدن جنوب سيناء، وتوزيع 10 ألاف كمامة علي العاملين بالمحافظة والمدن حسب معدل التوزيع، ومنح العائدين من المحافظات الأخرى بعد أجازة العمل ثلاث أيام للعزل المنزلي للتأكد التام من سلامتهم قبل العودة للعمل.