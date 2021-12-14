وفاة عجوز بأزمة قلبية أثناء وقوفه بالطابور لأخذ لقاح كورونا بطنطا

لفظ رجل مسن في نهاية العقد العقد السابع من عمره، أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده ووقوفه في طابور بقصر ثقافة طنطا في محافظة الغربية، حال انتظار دوره لأخذ لقاح مصل كورونا، بعد تسجيل اسمه وبياناته بموقع وزارة الصحة إلكترونيا.

وفاة عجوز إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده لأخذ لقاح كورونا

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شوبير، مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة رجل عجوز داخل مقر تطعيمات كورونا بقصر ثقافة طنطا بشكل مفاجئ.

تفاصيل وفاة مسن داخل قصر ثقافة طنطا

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية أن الرجل يدعي «عبدالحميد م.»، 65 سنة، لفظ أنفاسه الأخيره إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة حال انتظاره لدوره لتلقي لقاح فيروس كورونا.

نقل العجوز وعرضه على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي

تم ندب مفتش الصحة، بمستشفى المنشاوي بطنطا، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.