الإحصاء: تعرف على قائمة 10 محافظات الأكثر في عدد السكان

رصدت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد سكان مصر اليوم السبت 8 يناير، معلنة أن عدد السكان في القاهرة «العاصمة» وجميع المحافظات بلغ نحو 102 مليون و849 ألفا و830 نسمة، مقابل 102 مليون و842 ألفا و825 نسمة، يوم الاربعاء الماضي 5 يناير، بزيادة بلغت نحو 7 آلاف نسمة خلال ثلاثة أيام.

القاهرة تحتفظ بالمركز الأول في قائمة أكثر 10 محافظات في عدد السكان

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أكثر 10 محافظات في جمهورية مصر العربية في عدد السكان، حيث ما زالت القاهرة «عاصمة الجمهورية» تحتفظ بتربعها على عرش القائمة وبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين و98 ألفا و451 نسمة، وجاءت محافظة الجيزة كالعادة في المركز الثاني، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و323 ألفا و855 نسمة، وفي المركز الثالث حلت محافظة الشرقية وبلغ عدد سكانها، 7 ملايين و748 ألفا و393 نسمة.

المنيا تتصدر محافظات الصعيد في قائمة الأكثر عددا للسكان

كما رصدت الساعة السكانية باقي قائمة المحافظات الأكثر سكانيا، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها نحو 6 آلاف و934 ألفا و785 نسمة، ثم تلتها محافظة البحيرة في المركز الخامس وسجلت الساعة السكانية عدد سكان المحافظة بـ 6 آلاف و730 ألفا و506 نسمات، أما محافظة المنيا فقد احتلت المركز الأول من بين محافظات الصعيد، والسادس على مستوى الجمهورية وبلغ عدد سكانها نحو 6 آلاف و134 ألفا و396 نسمة.

ولفتت الساعة السكانية إلى أن الأربع محافظات التالية في قائمة العشرة الأوائل الأكثر في عدد السكان، جاءت على النحو التالي:

احتلت محافظة القليوبية المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و24 ألفا و619 نسمة، وجاءت محافظة سوهاج في المركز الثامن وسجَّل عدد سكانها نحو 5 ملايين و552 ألفا و472 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية «عروس البحر المتوسط» فقد جاءت في المركز التاسع وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و468 ألفا و906 نسمات، بينما احتلت محافظة الغربية المركز العاشر في آخر القائمة وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و344 ألفا و524 نسمة.