زيادة عدد سكان مصر 424 ألفا في 82 يوما: القاهرة في المركز الأول

كشفت الأرقام الإحصائية التي تظهرها الساعة السكانية الإلكترونية بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد سكان مصر منذ 5 يوليو 2021 حتى الاثنين 27 سبتمبر 2021، إلى 424 ألفا و91 نسمة.

القاهرة تستحوذ على 9.83% من إجمالي عدد سكان مصر

وسجلت الساعة السكانية، وصول إجمالي عدد سكان مصر حتى مساء اليوم، إلى 102 مليون و424 ألفا و19 نسمة، بينما بلغ عدد سكان مصر في 5 يوليو الماضي، نحو 102 مليون نسمة، بزيادة بلغت 424 ألفا و91 نسمة، خلال 82 يوما.

وأعلنت ساعة السكان، خلال اليوم الاثنين، أن عدد سكان محافظة القاهرة «العاصمة»، بلغ 10 ملايين و214 ألفا 296 نسمة، لتظل المحافظة الأكثر في عدد السكان، وتحتفظ بترتيبها على رأس قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، وتمثل نسبة 9.83% من إجمالي عدد السكان في مصر.

الجيزة تواصل تمسكها بالمركز الثاني في عدد السكان

كما أكدت الساعة، أن محافظة الجيزة جاءت في المركز الثاني من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين 379 ألفا و672 نسمة.

وجاءت في المركز الثالث محافظة الشرقية، حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين 790 آلاف و3 نسمات، وفي المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية، وعدد سكانها بلغ 6 ملايين و907 آلاف و813 نسمة، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس، وعدد سكانها 6 ملايين و697 ألفا و496 نسمة.

المنيا في المركز السادس من حيث عدد السكان

كما رصدت الساعة، أن محافظة المنيا حلت في المركز السادس، وبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين و87 ألفا و552 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 5 ملايين و998 ألفا و578 نسمة، وحلت محافظة سوهاج في المركز الثامن، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و568 ألفا و355 نسمة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة، بينما كانت محافظة الغربية في ذيل قائمة المحافظات العشر الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و5 آلاف و323 نسمة.