عدد سكان مصر اليوم 102.3 مليون نسمة.. القاهرة الأعلى وسيناء الأقل

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي عدد سكان مصر، السبت، 28 أغسطس 2021، معلنة أن عدد السكان حتى هذه اللحظة بلغ 102 مليون و275 ألفا و618 نسمة.

الساعة السكانية تحدث أعداد السكان لحظيا من خلال شبكة الربط الإلكترونية بمكاتب الصحة

ورصدت «الوطن» أحدث إحصاءات بعض محافظات الجمهورية، التي أعلنت عنها الساعة السكانية الموجودة أعلى الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء، التي تقوم بالتحديث لأعداد السكان لحظيا، حيث ترتبط إلكترونيا بشبكة عنكبوتية بمكاتب الصحة بجميع المحافظات.

ووفقا للساعة السكانية الإلكترونية، فإن أعلى المحافظات في عدد السكان كانت محافظة القاهرة، وبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين و22 ألف و308 نسمات، وفي المركز الثاني جاءت محافظة الجيزة، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و365 ألفا و214 نسمة، وفي المركز الثالث احتفظت محافظة الشرقية بموقعها الدائم، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و778 ألفا و328 نسمة.

القاهرة في المركز الأول وعدد سكانها 10.2 مليون نسمة تقريبا.. وجنوب سيناء في المركز الأخير 111.7 ألف

وإليكم بالتفصيل أعداد سكان العشر محافظات الأولى على مستوى الجمهورية، وفقا لتعدادت الساعة السكانية بالجهاز، على النحو التالي:

1- القاهرة 10 ملايين و202 ألفا و308 نسمة.

2- الجيزة 9 ملايين و365 ألفا و214 نسمة.

3- الشرقية 7 ملايين و778 ألفا و328 نسمة.

4- الدقهلية 6 ملايين و904 ألفا و901 نسمة.

5- البحيرة 6 ملايين و694 ألفا و81 نسمة.

6 -المنيا 6 ملايين و83 آلاف و510 نسمة.

7- القليوبية 5 ملايين و995 و956 نسمة.

8- سوهاج 5 ملايين و423 ألفا و601 نسمة.

9- الإسكندرية 5 ملايين و564 ألفا و788 نسمة.

10- الغربية 5 ملايين و321 ألفا و614 نسمة.

جدير بالذكر أن محافظتي شمال وجنوب سيناء، يحتلان المركزين الأخيرين في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، نحو 486 ألفا و181 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء نحو 111 ألفا و723 نسمة، وفقا لإحصاءات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، هو المصدر الإحصائي الرسمي لإنتاج الإحصاءات والأرقام الرسمية في الدولة المصرية.