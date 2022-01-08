«الهجرة»: توقعنا تأجيل المبادرات بسبب كورونا.. والدولة واصلت جهودها

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الورشة الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي جرى عقدها على هامش منتدى شباب العالم كانت فرصة ممتازة لشرح جهود وزارة الهجرة فيما يتعلق بدورها في تلك المبادرة، «كان مهم أننا نسلط الضوء على شباب مؤسسة حياة كريمة».

مكرم: الدولة كلها اشتغلت لصالح تنفيذ تلك المبادرة المهمة

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالرغم من التزام مصر بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومواجهته محليا إلا أن القيادة السياسية فضَّلت العمل دون توقف، «توقعنا أن أي مبادرة أو فكرة سيتم تأجيلها، ولكن العكس هو اللي حصل، والدولة اشتغلت بكل أجهزتها ومؤسساتها لصالح تنفيذ تلك المبادرة المهمة».

مكرم: المصريون بالخارج دعموا المبادرة بـ5 ملايين جنيه

وأوضحت أن الورشة تناولت دور المصريين في الخارج وهم قوة مصر الناعمة ويدعمون القيادة السياسية بكل ما تقوم به في ظل الجمهورية الجديدة، «الدولة اشتغلت بكل أجهزتها ومؤسساتها لصالح تنفيذ تلك المبادرة المهمة، وفيها دعم المصريون المقيمون في الخارج المبادرة بـ5 ملايين جنيه».

وأكدت أن المصريين بالخارج قد شاركوا وتحدثوا عن الجهود وإيمانهم بما تقوم به القيادة السياسية لتحقيق وإنجاز تلك المبادرة، لافتة إلى أنه وبالنسبة لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث قد جمعوا ما يقارب الـ80 ألف دولار، «دي خطوة إيجابية ورسالة مهمة جدا».