منتدى شباب العالم يناقش دور «حياة كريمة» في تنمية الإنسان

نقل الحساب الرسمي لمؤسسة حياة كريمة على «فيس بوك» كواليس أعمال التحضير لورشة «حياة كريمة.. التجربة المصرية لتنمية الإنسان»، والتي بدأت اليوم الساعة 10 صباحا بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والانساني.

حيث تم خلال الورشة استعراض الآتي:

1- استعراض التجربة المصرية حياة كريمة.

2- استعراض قوى «حياة كريمة» على الأرض.

3- شباب العالم في التجارب التنموية الدولية.

4- اقتراح نموذج تنموي مبدئي يمكن نسخه في الدول التي تواجه تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية مشابهة.

مناقشة آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى مدار يومي 8 و9 يناير الجاري تسلط ورش العمل التحضيرية الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

الورش التحضيرية تناقش تبني السياسات المائية الرشيدة

كما تناقش الورش التحضيرية تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان

فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان «حياة كريمة»، هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان «MUNHRC»، فيما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورشة التحضيرية «WYF LABS».