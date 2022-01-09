عدلوا مادة خصيصا لعزلها.. معارك شرسة خاضتها تهاني الجبالي ضد الإخوان

معارك شرسة خاضتها المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي رحلت عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز 71 عاما، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة حكمهم لمصر، لتستحق وعن جدارة لقب «المرأة الحديدية».

الجماعة الإرهابية عدلت مادة بالدستور خصيصا لعزلها

فرغم عزلها عن المحكمة الدستورية بمادة في الدستور أعدتها خصيصا الجماعة الإرهابية لها ولـ7 قضاة آخرين لعزلهم، لم ترهبها تهاني الجبالي يوما دعوات الإخوان الإرهابية باستباحة دمها، ولكنها أصرت على استكمال مسيرة الكفاح ضده، ولم تصمت عن قول الحق والدفاع عن الوطن.

«القاضي الدستوري لا يجوز أن يصمت حين تهدد أركان الدولة أو تهدد حقوق وحريات المواطنين، وبالتالي عليه أن يتحدث»، بهذه الكلمات روت تهاني الجبالي، خلال تصريحات تليفزيونية، صراعها مع الإخوان قبل ثورة 30 يونيو 2013، والتي دفعتهم للتخلص منها، مؤكدة على أن المواجهة التي حدثت مع الإخوان كانت مواجهة وطنية.

وتابعت: «الدور الذي لعبته في توعية الشعب المصري بمخاطر سقوط مصر في قبضة هذه التنظيمات الإرهابية، وهذه التنظيمات المتشددة كان إسهام متواضع من مواطنة ملتزمة بوطنها ومدركة بوعيها أن دورها في الجماعة الثقافية لا يسقط بوجودي في أي منصب وحاولت أمارس ذلك بكل صرامة وشجاعة».

معركتها بعد حصار الإخوان المحكمة الدستورية

معركة أخرى خاضتها المستشارة تهاني الجبالي، وذلك بعد حصار أنصار الجماعة الإرهابية محيط المحكمة الدستورية العليا، والتي وصفته بـ«يوم أسود في تاريخ مصر والدولة الوطنية المصرية».

وأضافت أن حصار المحكمة الدستورية العليا كان نقطة في محيط من الانتهاكات التي تعرضت فيها رموز الدولة الوطنية المصرية، «نحن كنا في مواجهة من أجل حماية جيشنا وشرطتنا وقضائنا ودبلوماسيتنا العريقة وإعلامنا الوطني، كل ده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس».

وغيب الموت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، عن عمر يناهز 71 عاما، حيث نقلت إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بحسب مصادر مقربة من المستشارة لـ«الوطن».